O técnico do Barcelona, Hansi Flick, pode promover diversas mudanças em sua escalação neste domingo, diante do Valencia, no estádio Mestalla, pela LaLiga, tendo em mente o confronto contra o Feyenoord, da Holanda, marcado para a próxima quarta-feira, na estreia da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo o jornal "AS", da Espanha, é amplamente esperado que Rodrigo dispute sua primeira partida como titular do Barça na LaLiga, desde sua chegada do Manchester City no último mercado de verão.

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A escalação de Rodrigo parece praticamente certa, com a expectativa de que ele atue ao lado de Pedri no meio-campo, enquanto também é aguardado o retorno de Fermín López à equipe titular, no lugar de Dani Olmo.

A condição física de Lamine Yamal segue sendo o maior ponto de interrogação, depois que ele desfalcou a sessão de treino coletivo, no último sábado, por causa de uma pancada que sofreu. Flick vai monitorar a evolução de sua condição antes de tomar uma decisão final sobre sua participação.

Caso seja decidido poupá-lo, o ponta alemão Karim Adeyemi entrará em seu lugar.

Já Raphinha parece ter presença garantida no setor ofensivo, e ainda vestirá oficialmente a braçadeira de capitão pela primeira vez, após a confirmação do resultado da votação na sexta-feira. Anthony Gordon atuará pela ponta esquerda, depois de ter feito um início extremamente forte.

Também são esperadas mudanças na linha defensiva, com a participação de Gerard Martín na posição de zagueiro pela esquerda, e o retorno de Eric García à equipe titular pelo lado direito.

García desfalcará a partida de estreia do Barcelona na Liga dos Campeões, por causa de suspensão.

Ao mesmo tempo, Marc Casadó pode disputar sua quarta partida consecutiva como titular, um feito compartilhado apenas com o goleiro Joan García.

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