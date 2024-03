Novo reforço do Atlético-GO, Gabriel Barros exalta desafio

Gabriel Barros chega ao Atlético-GO no momento que a equipe disputa a fase final do Campeonato Goiano

O atacante Gabriel Barros foi anunciado na última quarta-feira como novo atleta do Atlético-GO. O jogador chega por empréstimo do Internacional até o final de 2024 e deve fazer a sua estreia pelo Dragão no início do Campeonato Brasileiro.

Com passagens por Flamengo, Ituano e Internacional, o atacante de 22 anos exaltou desafio pelo Atlético-GO e está confiante para ajudar a equipe no ano.

"Muito feliz com mais esse desafio na minha carreira. Me sinto preparado e confiante para fazer o melhor para o Atlético-GO ao lado dos meus companheiros. Venho treinando forte dia a dia para estar à disposição e não vejo a hora de estar em campo correndo com eles e buscando nossos objetivos na temporada" disse.

Gabriel Barros chega ao Atlético-GO no momento que a equipe disputa a fase final do Campeonato Goiano. E o jogador confia no Dragão para brigar pelo título do Estadual.

“Claro que nossa vontade é estar dentro de campo, correndo e ajudando a equipe junto dos meus companheiros. Mas conquistamos uma grande vitória, um jogo difícil e agora vamos decidir ao lado do nosso torcedor. Se Deus quiser vamos sair com essa classificação para a final”, encerrou.

O Atlético-GO venceu o Goiânia por 3 a 2 no primeiro duelo entre as equipes pela semifinal do Campeonato Goiano. O próximo confronto será na terça-feira (26), às 19h30.