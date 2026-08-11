Em um movimento que confirma o retorno com força do Al-Riyadh à linha de frente do cenário da Liga Roshn, a diretoria da "escola do Al-Wasta" fechou uma das mais notáveis contratações do mercado de verão, ao acertar com o astro egípcio internacional Mahmoud Hassan Trézéguet.

Fontes próximas ao Al-Riyadh informaram ao jornal saudita "Arriyadiyah" que a diretoria do clube recebeu a aprovação da Liga dos Profissionais para concluir a negociação, e já assinou com o ponta egípcio, ficando o anúncio oficial previsto para as próximas horas, após o clube cumprir os requisitos de registro.

Esse passo veio depois que o clube, presidido por Bandar Al-Muqeel, recebeu o certificado de "eficiência financeira" na última quinta-feira, após atender a todas as exigências definidas pela liga, tornando-se oficialmente apto a registrar seus novos jogadores na lista do time principal.

Trézéguet, de 31 anos, havia encerrado seu contrato com o clube egípcio Al-Ahly no mês passado, para se juntar ao Al-Riyadh em uma transferência livre, após uma longa trajetória profissional que se estendeu por dez anos.

O ponta egípcio possui um currículo profissional recheado, tendo defendido o inglês Aston Villa, além de Trabzonspor, Kasımpaşa e İstanbul Başakşehir na Turquia, Anderlecht e Mouscron na Bélgica, e o Al-Rayyan do Catar.

Isso antes de retornar, no verão passado, ao seu clube de origem, o Al-Ahly, no qual passou pelas categorias de base e do qual subiu para o time principal em 2012.

Ele iniciou sua trajetória fora do país em 2015 pela porta do belga Anderlecht, por empréstimo, antes de o clube comprar seu contrato.