Novo Mundial de Clubes: grandes da Europa reprovam ampliação do torneio

Associação dos Clubes Europeus demonstrou não estar de acordo com a Fifa sobre o novo Mundial de Clubes

Os grandes clubes da Europa deixaram claro a insatisfação com o novo Mundial de Clubes aprovado pela Fifa nesta sexta-feira (15). A posição das principais equipes europeias foi retratada em uma carta feita pela Associação dos Clubes Europeus (ECA sílaba em inglês) que enviou o documento ao mais alto órgão do futebol antes da Diretoria Executiva da Fifa levar adiante a expansão do Mundial de sete para 24 participantes .

Segundo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, equipes como , , , , e foram contra a medida adotada por Gianni Infantino, presidente da FIFA, e assinaram a carta. Ainda segundo informações do veículo, os clubes ameaçaram boicotar o torneio não participando do mesmo.

A medida para o novo já foi aprovada, porém, a mesma não parece tomar forma. Por sua vez, o projeto concretizado pela FIFA também trará grande crescimento em receita para os clubes participantes.