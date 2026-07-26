Novo indício da saída de Bono? Guarda-redes europeu às portas do Al-Hilal

O Al-Hilal continua a estudar as suas opções para reforçar a posição de guarda-redes antes do arranque da nova temporada, depois de ter fechado a contratação do guardião internacional saudita Mohamed Al-Owais nos últimos dias.

Estes movimentos aumentam a incerteza sobre o futuro do internacional marroquino Yassine Bounou, alvo de rumores que o aproximam de uma saída.

O site polaco Meczyki revelou que o Al-Hilal entrou em conversações com o guarda-redes internacional polaco Marcin Bulka, jogador do Neom, com vista à sua contratação durante o mercado de transferências de verão.

O mesmo site esclareceu que Bulka se transferiu para o Neom no verão passado, com um contrato válido até ao verão de 2029 e um salário anual próximo dos 10 milhões de euros, mas que, pouco depois de chegar, sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos relvados durante grande parte da temporada, antes de regressar e participar nos últimos seis jogos.

Acrescentou que as negociações com o Al-Hilal surgem numa altura em que Yassine Bounou está perto de sair, apesar de o clube ter contratado neste verão o guarda-redes internacional saudita Mohamed Al-Owais, que representou a seleção do seu país no Mundial de 2026.

Por seu lado, o site Foot Mercato afirmou: "De acordo com as nossas informações, Marcin Bulka está muito próximo do Al-Hilal. As conversações aceleraram consideravelmente nas últimas horas e, neste momento, o guarda-redes internacional polaco parece estar muito perto de se juntar ao clube saudita."

E prosseguiu: "As diferentes partes estão a caminhar na direção certa e um acordo parece mais provável caso os detalhes finais sejam resolvidos nos próximos dias."

E continuou: "Aos 26 anos, o guarda-redes que se formou na academia do Chelsea poderá preparar-se para um novo desafio depois da sua passagem bem-sucedida pelo Nice, onde se afirmou como um dos guarda-redes mais eficazes da liga francesa."

A competição da Liga Profissional Saudita está marcada para arrancar a 13 de agosto, enquanto o mercado de transferências de verão prossegue até 6 de setembro.

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