Novo Hamburgo x Juventude ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), pela terceira rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Novo Hamburgo e Juventude se enfrentam na noite desta segunda-feira (30), às 20h (de Brasília), no Estádio do Vale, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Juventude estreou no Gauchão com empate diante do Internacional, e na rodada seguinte, contra o São Luiz, também empatou. Agora, a equipe busca a primeira vitória na competição.

O Novo Hamburgo estreou no Campeonato Gaúcho contra o Avenida e empatou por 0 a 0. Na segunda rodada, perdeu para o Ypiranga pelo placar de 3 a 1. A equipe está na lanterna do Gauchão com apenas 1 ponto conquistado.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma 21 vitórias, contra 19 do Novo Hamburgo, além de 26 empates. No último encontro, válido pelo Gauchão de 2022, a partida acabou empatada em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Juventude: Pegorari; Daniel, Felipe Carvalho, Danilo Boza e Guilherme Guedes; Jean, Luis Mandaca, Jadson e Emerson Santos; David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Celso Roth.

Escalação do provável Novo Hamburgo: Maticoli, Itaqui, Kesley, Mattis, Nikolas; Régis, Fraga, João Lucas, Dionathã; Lagoa e Gaúcho. Técnico: Gabardo Júnior.

Desfalques

Juventude

Gerardo Gordillo, Zé Marcos, Daniel Cruz, Gabriel Aires, Gabriel Tota e Weliton, lesionados, são desfalques.

Novo Hamburgo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?