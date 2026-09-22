O Real Madrid sofreu um novo golpe após a derrota para o Atlético de Madrid no dérbi da capital, depois de ter sido decidido adiar os exames médicos adicionais de Fede Valverde, meio-campista da equipe, devido à persistência de um inchaço acentuado em seu tornozelo esquerdo.

De acordo com a rádio "COPE", o departamento médico do Real Madrid preferiu esperar até que o inchaço diminua, antes de realizar mais exames que determinarão a natureza da lesão do jogador uruguaio e o tempo provável de sua ausência.

Valverde se lesionou durante os últimos minutos do primeiro tempo, após um choque com Kang-in Lee, em um lance que provocou a irritação dos jogadores do Real Madrid, que exigiram a exibição do cartão vermelho para o jogador do Atlético de Madrid, mas o árbitro decidiu não puni-lo com a expulsão.

O Real Madrid havia emitido um comunicado oficial, no domingo, sobre a situação do meio-campista, no qual afirmou: "Após os exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid em nosso jogador Fede Valverde, foi diagnosticada uma lesão grave em seu tornozelo esquerdo, sofrida durante a partida de hoje. Valverde será submetido a mais exames nas próximas horas".

A lesão de Valverde ocorre em um momento extremamente difícil para o time merengue, que sofreu uma dura derrota para o Atlético de Madrid, ampliando a diferença para o líder Barcelona para seis pontos na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid aguarda os resultados dos próximos exames para definir a situação de Valverde, em meio a temores de sua ausência em uma série de partidas importantes, especialmente porque o jogador é uma peça fundamental no esquema de José Mourinho.