O Barcelona manteve sua superioridade diante do Levante, ao ampliar a vantagem para 2 a 0 durante o confronto entre as equipes no estádio Ciutat de València, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, em um início forte dos culés com a assinatura da dupla Raphinha e Lamine Yamal.

Pedri Xavi Espart havia colocado o Barcelona em vantagem aos cinco minutos, antes de Raphinha e Yamal assumirem a missão de ampliar o placar por meio de um contra-ataque veloz que começou na área da equipe catalã.

A jogada teve início com um passe primoroso de Pau Cubarsí, que ultrapassou a primeira linha de pressão e chegou a Fermín, que por sua vez tocou uma bola rápida entre as linhas na direção de Raphinha.

O ponta brasileiro recebeu a bola em uma posição avançada, antes de dominá-la com habilidade e driblar o goleiro do Levante.

E quando Raphinha chegou à linha de fundo, sem ângulo para finalizar, escolheu a melhor solução ao tocar a bola para Lamine Yamal, que não teve dificuldade em depositá-la nas redes, marcando o segundo gol do Barcelona.

Raphinha não esteve presente apenas neste gol, pois também deu a assistência para o gol de Espart, que abriu o placar, oferecendo assim seu segundo passe decisivo na partida.

Lamine Yamal seguiu com seu brilho impressionante, ao elevar seus números para 6 gols em 6 partidas nesta temporada, sendo 5 gols no Campeonato Espanhol e um gol na Liga dos Campeões da Europa, reafirmando mais uma vez sua influente presença ofensiva no Barcelona.