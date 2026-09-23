Alejandro Garnacho pode já estar de saída do Aston Villa, segundo informou o Daily Mail. O argentino ainda não causou qualquer impressão em suas primeiras semanas no clube. Vários clubes espanhóis querem oferecer uma solução.

Garnacho já foi visto como um grande talento. Ele despontou no Manchester United e disputou 144 partidas pela equipe principal do clube.

Sua passagem pelo Manchester United chegou ao fim no verão de 2025. Após um desentendimento com o técnico Ruben Amorim, ele foi vendido ao Chelsea por 50 milhões de euros.

Em Londres, após um ano, o internacional argentino já não empolgava mais. O clube decidiu emprestá-lo ao Aston Villa no verão passado, que acertou uma opção de compra relativamente fácil de ser ativada.

Até aqui, Garnacho atuou apenas três vezes por seu novo clube. O técnico Unai Emery nem sequer o colocou em campo vindo do banco nas últimas duas partidas. “Seguimos trabalhando com ele, mas, por enquanto, há outros que estão indo melhor”, disse ele anteriormente, em setembro.

Emery tem alternativas suficientes com Ibrahim Ndiaye, Emiliano Buendia e o talento George Hemmings. Existe a chance de Garnacho não entrar mais em ação, porque, caso contrário, a opção de compra de 50 milhões terá de ser acionada. Isso porque a opção de compra de Garnacho se transforma automaticamente em transferência definitiva assim que ele tiver disputado um número específico de jogos (um determinado valor-limite).

Vários clubes de LaLiga acompanham agora a situação de Garnacho. Os clubes esperam já poder tirá-lo do Chelsea em janeiro, clube com o qual ele ainda tem contrato. Ainda não se sabe de quais clubes se trata.