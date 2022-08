Novo coordenador da base do Santos se destaca em 2022

Ricardo Mendes chegou à Vila Belmiro em fevereiro deste ano. No período, ajudou na manutenção de jogadores

As categorias de base do Santos passaram por uma reestruturação desde a chegada do coordenador geral Ricardo Mendes, em fevereiro de 2022. De lá para cá, o principal foco do novo contratado do Peixe foi a de manter as promessas no clube com contratos profissionais, incluindo as revelações Marcos Guilherme, Rwan Secco e Lucas Pires. Além disso, toda a captação de novos atletas passou por modificações.

Em campo, o resultado da base do Santos também chama a atenção, principalmente com as categorias sub-15 e sub-17, destaques nas competições que disputam. O sub-20 e o sub-13 também exercem bom papel.

A equipe sub-20 do Santos, comandada por Orlando Ribeiro, está classificada para a 3ª fase do Campeonato Paulista 2022 após excelentes partidas nas fases anteriores. Até o momento são 13 vitórias, um empate e apenas duas derrotas no Estadual. Além disso, terminou na 5ª colocação na primeira fase do Campeonato Brasileiro 2022 da categoria, com 13 pontos conquistados. Foram quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

O sub-17, do técnico Elder Campos, é o líder do Campeonato Brasileiro 2022 após três rodadas disputadas. São duas vitórias e um empate, com embates já históricos contra São Paulo e Palmeiras. Contra o Tricolor paulista, vitória de virada espetacular por 5 a 4. Já na última rodada, disputada na terça-feira (16), 3 a 2 sobre a forte equipe do Verdão, em confronto disputado na casa do rival, no Centro de Treinamento Palmeiras II, em Guarulhos (SP). No Paulistão, time classificado para a 3ª fase com nove vitórias, cinco empates e nenhuma derrota nas duas primeiras fases. O time está invicto no Estadual até o presente momento.

Raphael Bahia, do sub-15, também dirige o time de sua categoria em grande momento no Campeonato Paulista 2022. A equipe está na terceira fase da competição com excelente retrospecto de 13 vitórias e apenas uma derrota nas duas primeiras fases.

Por fim, e também em destaque, o sub-13 do Peixe na liderança do Grupo 11 do Campeonato Paulista 2022. O time sob direção do técnico Fabrício Monte está no início da competição, mas já deixando claro que é um dos favoritos ao título.

Toda a organização das categorias de base do Santos FC é do coordenador geral Ricardo Mendes, que atualmente divide as atenções do gerenciamento no Peixe com cursos de aperfeiçoamento na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

​Bacharel em Administração e Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Esportiva e Gestão, Ricardo Luiz Gomes Mendes, de 42 anos, tem no currículo excelente passagem pelo Cruzeiro como supervisor do Sub-20. Em seguida atuou no América-MG como coordenador da base e, antes de assumir o Santos, fez grande trabalho como diretor das categorias de base do Cuiabá.