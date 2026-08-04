Novo contrato: Al-Shawali anuncia negócio fora da janela de transferências

O comentarista esportivo tunisiano Issam Chaouali anunciou a renovação de seu contrato com a rede "beIN Sports" por mais 4 anos, dando continuidade à sua jornada com o canal catariano, em um passo que ele descreveu como um "desafio renovado" ao lado de sua casa e de seu público.

Chaouali revelou a notícia por meio de sua conta oficial no "Facebook", onde escreveu: "Novo contrato e desafio renovado, mais quatro anos na minha casa e entre o meu público, quatro anos das competições mais fortes. Obrigado à direção dos canais de mídia da beIN, e o que vem será melhor, se Deus quiser".

A publicação de Chaouali recebeu grande acolhida do público, com seus seguidores elogiando a decisão de renovação.

Essa renovação significa a permanência de uma das mais famosas vozes esportivas árabes na cobertura das principais competições mundiais, com destaque para a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa e as grandes ligas europeias.

Chaouali é considerado um dos comentaristas esportivos mais destacados do mundo árabe nas últimas duas décadas, após conseguir formar uma ampla base de torcedores graças ao seu estilo marcante, que combina entusiasmo, cultura linguística e citações de versos poéticos e passagens literárias, o que lhe conferiu um lugar especial entre os apaixonados por futebol.

Chaouali iniciou sua carreira na mídia na Tunísia, antes de se transferir para trabalhar na rede ART, e de lá para a "Al Jazeera Sports", que posteriormente se transformou na "beIN Sports", onde se tornou um dos rostos mais destacados associados aos comentários de grandes partidas e finais continentais e mundiais.

Ao longo de sua carreira, Chaouali comentou dezenas de partidas históricas na Copa do Mundo, na Eurocopa, na Liga dos Campeões da Europa e na Copa Africana de Nações, além de um grande número de confrontos clássicos das ligas europeias, o que consolidou sua posição como um dos comentaristas mais influentes e populares da região.

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