O comentarista esportivo tunisiano Issam Chaouali anunciou a renovação de seu contrato com a rede "beIN Sports" por mais 4 anos, dando continuidade à sua trajetória com o canal catariano, em um passo que ele descreveu como um "desafio renovado" com sua casa e seu público.

Chaouali revelou a novidade por meio de sua conta oficial no "Facebook", onde escreveu: "Novo contrato e desafio renovado, mais quatro anos na minha casa e junto ao meu público, quatro anos com os campeonatos mais fortes. Obrigado à direção dos canais de mídia da beIN, e o que vem será melhor, se Deus quiser".

A publicação de Chaouali recebeu uma grande acolhida por parte do público, com seus seguidores elogiando a decisão da renovação.

Essa renovação significa a continuidade de uma das vozes esportivas árabes mais famosas na cobertura das principais competições mundiais, entre elas a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa e os grandes campeonatos europeus.

Chaouali é considerado um dos comentaristas esportivos mais destacados do mundo árabe nas duas últimas décadas, após conseguir formar uma ampla base de fãs graças ao seu estilo diferenciado, que combina entusiasmo, cultura linguística e a citação de versos poéticos e referências literárias, o que lhe conferiu um lugar especial entre os apaixonados por futebol.

Chaouali começou sua carreira na mídia na Tunísia, antes de passar a trabalhar na rede "Al Jazeera Sports", que mais tarde se transformou em "beIN Sports", onde se tornou um dos rostos mais destacados associados aos comentários de grandes partidas e finais continentais e mundiais.

Ao longo de sua carreira, Chaouali comentou dezenas de partidas históricas na Copa do Mundo, na Eurocopa, na Liga dos Campeões da Europa e na Copa Africana de Nações, além de um grande número de confrontos clássicos nos campeonatos europeus, o que consolidou sua posição como um dos comentaristas mais influentes e populares da região.

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