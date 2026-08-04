Novo concorrente para o Barcelona na contratação de Ounahi

O futuro de Azzedine Ounahi está prestes a se transformar em uma das principais histórias do mercado de transferências, com o aumento da disputa pela contratação do meio-campista marroquino.

Ounahi caminha para deixar o Girona após o rebaixamento da equipe catalã, em meio ao interesse de vários clubes espanhóis, entre eles o Barcelona. No entanto, o clube catalão não encontrará o caminho aberto para fechar o negócio caso decida agir para contratá-lo.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barcelona se movimentou no mercado de transferências em busca de uma solução após a lesão de Frenkie de Jong, que ficará afastado dos gramados por um período entre três e quatro meses. Ounahi desponta como uma das opções possíveis, depois de ter feito uma boa Copa do Mundo e uma temporada de destaque com o Girona.

Mas a experiência de Ounahi no Campeonato Espanhol e sua versatilidade também despertam a admiração de outros clubes espanhóis, que não hesitarão em tentar contratá-lo, apesar de seu preço se aproximar dos 25 milhões de euros.

Segundo Ekrem Konur, jornalista especializado no mercado de transferências, o Real Betis se prepara para uma investida séria pela contratação do jogador. Os dirigentes do clube veem no Benito Villamarín que Ounahi seria adequado para uma equipe que precisa de mais criatividade na região do último terço ofensivo e de adicionar opções capazes de atuar na construção das jogadas e também nas proximidades da área adversária.

O Sport revelou o surgimento de um terceiro clube no meio dessa disputa, já que o Deportivo La Coruña sonha em fechar o negócio por Ounahi, algo que agora parece quase impossível.

O jornal apontou que o La Coruña, depois de resolver a lacuna na posição de lateral-esquerdo com a contratação de Angeliño, tem como prioridade a contratação de um zagueiro. Ainda assim, a direção esportiva não descarta a contratação de um jogador diferente para a região do último terço ofensivo, e, no papel, Ounahi parece perfeitamente adequado para essa função.

O Celta de Vigo havia demonstrado interesse no jogador durante as primeiras semanas do verão, assim como o Ajax comandado por Michel, mas sua atuação na Copa do Mundo tornou qualquer avanço nas negociações mais complicado, depois de ter elevado consideravelmente seu valor de mercado.