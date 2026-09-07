Novo ângulo: Rodri mereceu a expulsão diante do Valencia?

Rodri, meio-campista do Barcelona, provocou polêmica durante a vitória de sua equipe por 5 a 0 sobre o Valencia, no último domingo, pela quarta rodada de La Liga.

A conta "Archivo VAR", especializada na análise de lances de arbitragem na plataforma "X", divulgou novas imagens do lance disputado entre Rodri e Arnaut Danjuma, atacante do Valencia, dentro da área do Barcelona.



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A conta "Archivo VAR" declarou: "Repare no novo ângulo do lance do choque entre Rodri e Danjuma! O jogador espanhol avança em direção ao atacante antes de ele executar o chute".

E acrescentou: "A decisão deveria ser a marcação de um pênalti com a aplicação de cartão vermelho para Rodri".

E concluiu: "Pelos ângulos exibidos na transmissão, era impossível perceber a dimensão do contato".



