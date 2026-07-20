Novas imagens: Gavi se vinga e dá um soco em Leandro Paredes

Leandro Paredes mostrou seu pior lado na noite de domingo, após a derrota na final da Copa do Mundo contra a Espanha, mas novas imagens divulgadas no X mostram que Gavi também não ficou de fora na caótica fase final da partida. O meio-campista espanhol deu uma forte pancada no peito de Paredes, pouco antes de o argentino perder completamente o controle.

A princípio, parecia que Paredes era o grande instigador da confusão em massa após o apito final. Imagens anteriores já deixavam claro que Nahuel Molina foi o primeiro a dar um tapa no peito de Rodri, que se dirigia para comemorar o título mundial com seus companheiros de equipe.

Em seguida, a situação se agravou ainda mais. Eric García e Paredes entraram em confronto, e o argentino deu um chute no zagueiro espanhol enquanto ele caía no chão. Nesse momento, Gavi também se envolveu na confusão.

Novas imagens divulgadas no X mostram que o meio-campista da Espanha, Gavi, desferiu em seguida um golpe violento no peito de Paredes. Com isso, Gavi saiu em defesa de seu companheiro de equipe do FC Barcelona, García. Essa ação, a princípio, mal era visível nas imagens e, por isso, ficou de fora da cobertura jornalística, mas pode ser vista com mais clareza a partir de um novo ângulo de câmera.

A pancada de Gavi provocou imediatamente uma reação violenta de Paredes. O meio-campista do Boca Juniors empurrou com força seu adversário espanhol contra o chão e, em seguida, deu-lhe mais um empurrão no rosto, após o que vários jogadores se envolveram no incidente.

Paredes recebeu um cartão vermelho logo após a partida e corre o risco de sofrer uma suspensão severa. É possível que Gavi também tenha que temer sanções.







