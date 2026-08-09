O Barcelona se prepara para lançar um novo ataque pelo promissor meio-campista Sergio Martínez, de 19 anos, do Racing Santander, numa segunda tentativa de contratar o talento espanhol depois do fracasso das negociações em janeiro passado, em meio à concorrência do rival tradicional Real Madrid e de outros clubes europeus, em uma operação que visa reforçar o elenco da equipe reserva com o objetivo de promovê-lo ao time principal no futuro.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a missão não será fácil para o clube catalão, uma vez que o Racing Santander renovou o contrato de seu jogador em novembro passado até 2029, quando estava previsto para encerrar em 2027, e elevou o valor da cláusula de rescisão para 3 milhões de euros, num movimento que reflete o apego do clube cantábrico ao seu talento em ascensão.

Apesar da abertura do Racing Santander à possibilidade de vender o meio-campista natural de Laredo, o clube impõe condições rígidas que incluem a obtenção de um percentual elevado de qualquer venda futura, o que complica as negociações que ocorrem atualmente entre as duas partes, especialmente por coincidirem com outras conversas a respeito da contratação de seu companheiro Jorge Salinas, cujo valor da cláusula de rescisão de 16 milhões de euros o Racing insiste em receber integralmente.

Os relatos indicam que o Barcelona leva vantagem na disputa sobre o Real Madrid, que demonstrou interesse em Martínez, mas não apresentou propostas concretas no mesmo nível do clube catalão, enquanto outras informações apontam para a existência de um terceiro clube europeu que acompanha a situação de perto.

Martínez, internacional espanhol sub-19, é considerado um dos talentos mais promissores em ascensão no futebol espanhol, tendo disputado 13 partidas com o time principal do Racing Santander na temporada passada (10 na segunda divisão e 3 na Copa do Rei), além de 18 jogos com a equipe reserva após sua promoção da categoria de base.

O meio-campista central se destaca por seu alto espírito competitivo e por não hesitar nas disputas físicas, apesar de sua altura de 1,85 metro. Também é elogiado por seu bom domínio de bola e sua superioridade no posicionamento tático, numa combinação rara de capacidades físicas e técnicas que levou o clube a transformá-lo de um meia-atacante em um volante defensivo, posição na qual concentrou seus esforços no desenvolvimento de suas habilidades defensivas.

Para o Barcelona Atlètic, a contratação de Martínez representa um acréscimo qualitativo importante, especialmente após o fim da passagem de jogadores como Bryan Fariñas e Tommy Marqués pela equipe reserva, já que o primeiro parece que será transferido para o time principal, enquanto o outro será obrigado a buscar uma saída, o que abre espaço para sangue novo reforçar o elenco da segunda equipe.