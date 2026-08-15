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Nova reviravolta: Rodri em contato direto com o Barcelona

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Rodri, astro do Manchester City, está mais perto do que nunca de se tornar o novo reforço do Barcelona. 

O jornal "Sport" informou que as negociações avançam entre o clube catalão e o Manchester City, depois que o Barcelona apresentou uma terceira proposta pela contratação do internacional espanhol. 

Mas, ao mesmo tempo em que os dois clubes seguem aproximando posições, há outro fator que impulsiona o fechamento do negócio: a vontade do campeão mundial de se transferir de fato para o Barça.

Segundo apontou Fabrizio Romano, especialista do mercado de transferências, Rodri mantém contato quase diário com alguns de seus companheiros na seleção espanhola que atuam pelo Barcelona, trocando com eles mensagens nas quais deixa clara sua vontade de resolver sua transferência o mais rápido possível. 

O vencedor da Bola de Ouro de 2024 tem uma relação muito especial com eles, e esse vínculo pessoal também foi um dos fatores que influenciaram sua decisão de apostar no projeto do Barcelona.

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E não se trata de uma questão simples: Rodri conhece bem o vestiário do Barcelona, pois divide a seleção espanhola com boa parte dos jogadores que formam a base do time, como Eric García, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Joan García, Gavi, Pedri e Fermín López.

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