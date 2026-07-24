O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anunciou a marcação da data da audiência relativa ao litígio sobre a final da Taça das Nações Africanas de 2025, para decidir a identidade do campeão entre Marrocos e Senegal.

O tribunal confirmou, num comunicado oficial divulgado esta sexta-feira, que a audiência para análise do processo se realizará no próximo dia 8 de outubro, na sua sede, na cidade suíça de Lausana, após o registo do recurso apresentado pela Federação Senegalesa no passado dia 25 de março.

O anúncio do TAS de hoje veio confirmar as informações da imprensa que já haviam indicado que a audiência do caso teria lugar em setembro ou outubro, depois de terem circulado boatos nas redes sociais dando conta de que o tribunal se preparava para emitir a sua decisão durante o mês de julho corrente.

A Federação Senegalesa de Futebol reivindica a anulação da decisão emitida pela Confederação Africana de Futebol (CAF) que considerou a seleção do Senegal como tendo desistido da final da Taça das Nações Africanas de 2025, bem como a validação da vitória da seleção marroquina pelo resultado de 3-0 e a sua consagração como campeã.

A Federação Senegalesa pede ainda, na queixa que apresentou ao Tribunal Arbitral do Desporto, o seu reconhecimento como campeã da Taça das Nações Africanas de 2025.

Audiência à porta fechada e decisão posterior

O Tribunal Arbitral do Desporto esclareceu, no seu comunicado, que as partes envolvidas não chegaram a acordo quanto à aceleração dos trâmites do caso, pelo que este seguirá o calendário habitual, de acordo com as regras processuais do tribunal.

O comunicado acrescentou que a data da audiência foi definida após consulta a todas as partes, que também não solicitaram que a audiência fosse pública, o que significa que se realizará à porta fechada.

Após o encerramento da audiência, o painel arbitral iniciará as suas deliberações, sendo a decisão final emitida posteriormente. O tribunal afirmou que, de momento, não pode determinar a data do anúncio da decisão, sublinhando que esta não será emitida no dia da realização da audiência.

O TAS alerta para informações não oficiais

O Tribunal Arbitral do Desporto alertou para a circulação de informações imprecisas na internet sobre o caso, garantindo que apenas os comunicados divulgados através dos seus canais oficiais são fidedignos.

O tribunal afirmou que publicará qualquer anúncio relativo a este processo através do seu site oficial, apelando aos órgãos de comunicação social acreditados para que dirijam as suas questões ao gabinete de imprensa do tribunal.

O TAS já tinha emitido um comunicado no início do mês de julho corrente, no qual desmentiu o anúncio de uma decisão a favor do Senegal, na sequência dos boatos que circularam em plataformas populares na altura.

África aguarda a decisão final

Os adeptos africanos aguardam a decisão do tribunal desportivo, que determinará se irá confirmar a decisão da CAF emitida no passado dia 17 de março, ou se a anulará em definitivo.

A Comissão de Recurso da CAF tinha revertido a decisão de primeira instância, depois de ter determinado a retirada do título do campeonato à seleção senegalesa e a sua atribuição, por via administrativa, à seleção marroquina, na sequência dos acontecimentos que marcaram a final.

A decisão surgiu depois de os jogadores da seleção do Senegal terem abandonado temporariamente o relvado durante o prolongamento, em protesto contra a marcação de um penálti a favor da seleção marroquina, antes de este ser executado e desperdiçado, tendo o Senegal marcado posteriormente um golo por intermédio de Pape Gueye.

Apesar de Marrocos ter falhado a conversão do penálti em golo, a Confederação Africana decidiu considerar a seleção marroquina vencedora pelo resultado de 3-0 por via administrativa, devido à infração cometida pela seleção senegalesa, de acordo com a decisão da Comissão de Recurso.

A Federação Senegalesa de Futebol rejeitou categoricamente a decisão, considerando-a "injusta" e descrevendo-a como um "roubo administrativo", antes de apresentar formalmente um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto para recuperar o seu direito ao título.

A audiência do TAS será decisiva na determinação do destino do campeonato, uma vez que as coisas caminharão para um de dois cenários: ou a confirmação da decisão da Confederação Africana, mantendo Marrocos como campeão da Taça das Nações Africanas de 2025, ou a anulação da sanção, o reconhecimento do resultado obtido em campo e a atribuição do título ao Senegal.