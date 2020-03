Nova referência do United, Bruno Fernandes decide contra o City e provoca Guardiola

Desde sua estreia no clube vermelho de Manchester, nenhum jogador participou de mais gols na Premier League do que o português

Contratado em janeiro junto ao Clube de , Bruno Fernandes parece ter vivido uma vida inteira com a camisa do . Afinal de contas, o meio-campista português está à vontade com a camisa dos Red Devils e voltou a ser decisivo neste domingo (08), com um toque especial por ter ajudado a construir a vitória por 2 a 0 no clássico contra o City, pela 29ª rodada da Premier League.

O português deu um lindo passe para Anthony Martial abrir o placar ainda no primeiro tempo – o atacante francês contou com falha do goleiro Ederson, mas, de quebra, ainda acabou igualando uma marca de Cristiano Ronaldo pelo clube de Old Trafford. Bruno conduziu o jogo nas poucas vezes em que o United teve a bola aos pés e ainda reforçou a rápida idolatria ao confrontar Guardiola.

Durante o jogo, o português se envolveu em uma rápida discussão com o treinador do e finalizou o bate-boca mandando o catalão se calar. O lado vermelho da cidade vibrou com a provocação.

Bruno Fernandes mandou Guardiola ficar em silêncio. pic.twitter.com/j0pQefjf7j — THOMAS 🇧🇷 (@unitedcavs) March 8, 2020

Mas a verdade é que, desde a chegada de Bruno, o torcedor dos Red Devils vem comemorando mais do que o habitual nesta temporada: em oito jogos, considerando todas as competições, o United ainda não perdeu com o meio-campista. Foram cinco vitórias e quatro empates.

Desde sua estreia pelo Manchester United, em 1º de fevereiro, Bruno Fernandes esteve diretamente envolvido em mais gols na Premier League do que qualquer outro jogador: foram cinco bolas nas redes, somando os dois gols e três assistências no Campeonato Inglês.