Nova oportunidade para Noa Lang? O Napoli apresenta o hexacampeão do Scudetto como técnico

O Napoli nomeou Massimiliano Allegri como seu novo técnico. O treinador de 58 anos assinou um contrato válido até meados de 2029 e já havia trabalhado na Juventus e no AC Milan.

Allegri foi demitido em maio deste ano pela diretoria do Milan. O italiano foi responsabilizado pelo final dramático da temporada. Os Rossoneri perderam para o Cagliari na última rodada da Série A e, com isso, viram a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões desaparecer como neve ao sol.

No Napoli, Allegri será o sucessor de Antonio Conte, que decidiu se despedir do clube em junho. Allegri enfrenta um grande desafio, já que o clube conquistou o Scudetto em 2025.

No entanto, o Napoli não conseguiu renovar o título nacional. A equipe terminou em segundo lugar na Série A, onze pontos atrás do campeão, o Inter.

No Napoli, dois jogadores holandeses estão sob contrato: Sam Beukema e Noa Lang. Este último se transferiu do PSV para Nápoles no verão de 2025, mas não tinha um bom relacionamento com Conte. O jogador da seleção holandesa optou por um empréstimo ao Galatasaray na segunda metade da temporada.

É bem provável que ele tenha uma nova chance no Napoli sob o comando de Allegri. O técnico italiano possui um belo histórico de conquistas. Ele conquistou o título nacional em 2012 com o AC Milan e, posteriormente, de 2015 a 2019, cinco vezes consecutivas com a Juventus.