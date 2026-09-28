Horas antes do aguardado confronto entre as seleções da Arábia Saudita e do Iraque no encerramento da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", a polêmica entre as duas partes voltou à tona, depois que novas declarações de um ex-astro do futebol iraquiano desencadearam uma onda de críticas sauditas, trazendo de volta à memória um episódio antigo que incendiou o clima entre as seleções na edição anterior do torneio.

As raízes da crise remontam a Younis Mahmoud, ex-astro da seleção iraquiana, que provocou polêmica durante a edição passada da Copa do Golfo, ao ironizar a possibilidade de a seleção saudita conquistar o título, limitando-se a rir em uma resposta que irritou a torcida saudita, que considerou sua atitude um deboche às chances da Arábia Saudita na disputa pelo título.

E os desdobramentos do episódio não pararam nas críticas da torcida, pois provocaram um clima de tensão antes do confronto que reuniu as duas seleções na fase de grupos, e que terminou com a vitória da Arábia Saudita sobre o Iraque pelo placar de 3 a 1, em uma partida que aumentou o calor da rivalidade entre as duas partes e trouxe de volta à tona a polêmica em torno das declarações de Younis Mahmoud.

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E antes do confronto de amanhã, a cena voltou a se repetir de forma diferente, depois que Nashat Akram, ex-astro da seleção iraquiana, veio a público com declarações nas quais criticou a atual edição do torneio, considerando-a a pior que assistiu em anos, por causa do que descreveu como má transmissão televisiva, o que abriu as portas para uma nova onda de críticas sauditas contra ele.

As declarações de Akram irritaram parte da torcida saudita, que atacou o ex-jogador nas redes sociais, especialmente com a proximidade do confronto entre as seleções na terceira e última rodada da fase de grupos, transformando as críticas relacionadas à cobertura televisiva em um novo foco de polêmica entre as torcidas das duas partes.

E entre a crise de Younis Mahmoud na edição passada e as declarações de Nashat Akram antes do confronto de amanhã, renova-se o clima de tensão entre as torcidas antes do duelo entre Arábia Saudita e Iraque, em uma partida cuja importância vai além das contas de classificação para as semifinais, depois de se tornar cercada por uma polêmica crescente que traz de volta à tona a sensibilidade da rivalidade entre as duas seleções na Copa do Golfo.