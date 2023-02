Nova Mutum x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar em tempo real

Nova Mutum e Londrina se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Valdir Doilho Wons, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida poderá ser acompanhada em tempo real.

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Mato-Grossense, o Nova Mutum luta contra o rebaixamento na competição. Porém, agora, precisa concentrar suas forças para avançar de fase na Copa do Brasil, o que garantiria uma premiação histórica ao clube. A equipe vai sem desfalques para o duelo.

Do outro lado, o Londrina, agora sob o comando de Omar Feitosa, quer deixar de lado o lento início no estadual para concentrar no torneio nacional. Para o duelo, a equipe não contará com Léo Morais, que sentiu a posterior da coxa no último jogo. Além disso, o treinador terá os desfalques de Garraty, Juan Díaz, Pedro Cacho e Clayton.

Este será o primeiro confronto entre as equipes. Vale destacar que a partida será realizada em jogo único e o Londrina tem a vantagem do empate para se classificar de fase.

Prováveis escalações

Nova Mutum: Neto; Pedro, Hugo, Guilherme, Thiago; Lucas, Taylon, George; Vitor, Rondinely e Binho.

Londrina: Saulo; Ezequiel, Gabriel, Thawan, Felipe Vieira; João Paulo, Moisés, Diego Jardel; Vinícius Jaú, Júnior Dutra e Victor Daniel.

Desfalques

Nova Mutum

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Garraty, Pedro Cacho, Clayton, Léo Morais e Juan Diaz, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?