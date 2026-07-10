Nova missão com Ronaldo... Jesus assume oficialmente a seleção de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a nomeação de Jorge Jesus como técnico da seleção principal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota para a Espanha.

A conta oficial da seleção portuguesa na plataforma “X” publicou uma foto de Jesus, acompanhada da legenda: “Uma nova jornada começa hoje”.

A Federação Portuguesa espera que Jesus leve a seleção de volta à disputa pelos grandes títulos, após a eliminação precoce da atual Copa do Mundo, com um desempenho que não agradou aos torcedores e à mídia em Portugal.

Portugal não chega às semifinais da Copa do Mundo desde a edição de 2006, enquanto suas principais conquistas nos últimos anos foram o título da Eurocopa de 2016 e as vitórias na Liga das Nações em 2019 e 2025.

Jesus inicia sua missão em um momento em que a seleção portuguesa se prepara para uma nova era, após Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história da seleção com 146 gols em 233 partidas, ter anunciado que não participará de nenhuma outra edição da Copa do Mundo.

Depois de deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no final da última temporada, o experiente técnico português volta a se reunir com Ronaldo, mas desta vez no âmbito internacional, já que o capitão da seleção ainda não definiu uma data para se aposentar.

Primeiro teste internacional após uma longa trajetória nos clubes

O técnico português, de 71 anos, inicia uma nova etapa em sua carreira de mais de três décadas como treinador, após ter acumulado vasta experiência com vários dos maiores clubes de Portugal, da Europa e da América do Sul, além da Liga Profissional Saudita (Roshen).

Jesus possui um histórico técnico notável ao longo de 36 anos, tendo comandado o Benfica em dois períodos diferentes, além de ter treinado o Sporting de Lisboa, o Flamengo, do Brasil, e o Fenerbahçe, da Turquia.

Nas últimas três temporadas, ele esteve na Liga Saudita, onde treinou o Al-Hilal antes de se transferir, no verão de 2025, para o Al-Nassr.

Apesar disso, Jesus assume pela primeira vez uma função de treinador em nível internacional.

Ao longo de sua carreira, Jesus conquistou 25 títulos, entre eles três campeonatos portugueses com o Benfica, um campeonato brasileiro com o Flamengo, além de ter conquistado o campeonato saudita com o Al-Hilal e, posteriormente, com o Al-Nassr.

O nome de Jorge Jesus já havia sido associado à seleção brasileira; reportagens em março de 2025 indicavam que ele era um dos principais candidatos ao cargo, ao lado do italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a função posteriormente, após deixar o Real Madrid em maio do mesmo ano.

Jesus encerrou sua passagem pelo Al-Nassr ao final da temporada 2025-2026, após levar o time ao seu primeiro título do Campeonato Saudita em sete anos, antes que o australiano Ange Postecoglou assumisse o comando da equipe em seu lugar.