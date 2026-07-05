Nova mensagem do vestiário do Barcelona para Álvarez

Apesar do Atlético de Madrid manter sua posição de não abrir mão de um de seus principais astros, as notícias vindas do Barcelona continuam esquentando o caso do atacante argentino Julián Álvarez, enquanto persistem as especulações sobre seu futuro durante a janela de transferências de verão.

Gavi, meio-campista do Barcelona, manifestou abertamente seu desejo de ver Álvarez vestindo a camisa do time catalão, afirmando que receberia de braços abertos a chegada do atacante do Atlético de Madrid ao Estádio Spotify Camp Nou.

Em declarações ao jornal Mundo Deportivo, Gavi comentou sobre a possibilidade de Alvarez se transferir para o Barcelona: “Espero que sim. Vamos ver o que ele decidirá sobre seu futuro, mas é claro que gostaria que ele estivesse conosco. Além disso, esse é o sonho dele”.

As declarações do jogador da seleção espanhola vêm aumentar a polêmica em torno do futuro do atacante argentino, cujo nome tem sido associado recentemente à possibilidade de uma transferência para o Barcelona.

Javi não foi o primeiro jogador do Barcelona a expressar seu desejo de que a transferência se concretize; antes dele, Lamine Yamal já havia afirmado que gostaria de ver Álvarez se juntar ao time.

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Além disso, Marc Bernal, Pedri e o goleiro Juan García também deram a entender que gostariam de ver o atacante argentino vestindo a camisa do Barcelona na próxima temporada.

As especulações aumentaram após declarações anteriores de Álvarez, nas quais ele manifestou o desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu “sonho”, sem mencionar o Barcelona diretamente.

Apesar disso, o Atlético de Madrid mantém sua posição, afirmando que o atacante argentino, de 26 anos, não está à venda durante a atual janela de transferências.

A diretoria do clube madrilenho confirmou que a única maneira de contratar Álvarez é pagar a cláusula de rescisão prevista em seu contrato: 500 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid apresentou queixas à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e à Federação Espanhola, acusando o Barcelona de tentar negociar com o jogador de forma ilegal. Assim, a negociação parece complicada no momento, já que qualquer possível avanço depende de uma mudança na posição do Atlético de Madrid, o que os indícios atuais não sugerem.

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