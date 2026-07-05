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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Nova mensagem do vestiário do Barcelona para Álvarez

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Pressão catalã contínua

Apesar do Atlético de Madrid manter sua posição de não abrir mão de um de seus principais astros, as notícias vindas do Barcelona continuam esquentando o caso do atacante argentino Julián Álvarez, enquanto persistem as especulações sobre seu futuro durante a janela de transferências de verão.

Gavi, meio-campista do Barcelona, manifestou abertamente seu desejo de ver Álvarez vestindo a camisa do time catalão, afirmando que receberia de braços abertos a chegada do atacante do Atlético de Madrid ao Estádio Spotify Camp Nou.

Em declarações ao jornal Mundo Deportivo, Gavi comentou sobre a possibilidade de Alvarez se transferir para o Barcelona: “Espero que sim. Vamos ver o que ele decidirá sobre seu futuro, mas é claro que gostaria que ele estivesse conosco. Além disso, esse é o sonho dele”.

As declarações do jogador da seleção espanhola vêm aumentar a polêmica em torno do futuro do atacante argentino, cujo nome tem sido associado recentemente à possibilidade de uma transferência para o Barcelona.

Javi não foi o primeiro jogador do Barcelona a expressar seu desejo de que a transferência se concretize; antes dele, Lamine Yamal já havia afirmado que gostaria de ver Álvarez se juntar ao time.

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Além disso, Marc Bernal, Pedri e o goleiro Juan García também deram a entender que gostariam de ver o atacante argentino vestindo a camisa do Barcelona na próxima temporada.

As especulações aumentaram após declarações anteriores de Álvarez, nas quais ele manifestou o desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu “sonho”, sem mencionar o Barcelona diretamente.

Apesar disso, o Atlético de Madrid mantém sua posição, afirmando que o atacante argentino, de 26 anos, não está à venda durante a atual janela de transferências.

A diretoria do clube madrilenho confirmou que a única maneira de contratar Álvarez é pagar a cláusula de rescisão prevista em seu contrato: 500 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o Atlético de Madrid apresentou queixas à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e à Federação Espanhola, acusando o Barcelona de tentar negociar com o jogador de forma ilegal. Assim, a negociação parece complicada no momento, já que qualquer possível avanço depende de uma mudança na posição do Atlético de Madrid, o que os indícios atuais não sugerem.

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