Como informa o Bild , os dirigentes do BVB teriam discutido de forma bastante controversa uma possível segunda operação para repatriar Sancho. Havia necessidade no ataque neste verão, mais recentemente após a grave lesão de Giannis Konstantelias, que ficará fora por muitos meses depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado no jogo contra o HSV. No entanto, o grego foi substituído por Ethan Nwaneri, contratado por empréstimo junto ao Arsenal.

O colapso de Konstantinos Karetsas na estreia da Champions League contra o Villarreal, na terça-feira, levantou involuntariamente a pergunta: quem substituiria o segundo jovem grego caso ele precisasse, assim como Konstantelias, passar por uma parada forçada.

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Segunda operação para repatriar Jadon Sancho?

E, da mesma forma, no universo do BVB é inevitável pensar em Sancho, que um dia viveu em Dortmund sua explosão de mega promessa a transferência de 85 milhões de euros para a Premier League. O contato nunca foi totalmente rompido e, assim, Sancho voltou ao BVB no início de 2024 por meio ano e ajudou o time a chegar à final da Champions League.

Será que uma segunda operação de retorno também poderia dar certo? Vantagem: Sancho, ainda com apenas 26 anos, está atualmente sem clube e, consequentemente, pode ser contratado sem custos de transferência.

Mas, aparentemente, segundo o Bild, nas considerações dos responsáveis do BVB em torno do diretor-geral esportivo Lars Ricken, do diretor esportivo Ole Book, do diretor-geral Carsten Cramer, do presidente Hans-Joachim Watzke e do conselheiro Matthias Sammer, prevaleceram as desvantagens em relação ao jogador de 23 partidas pela seleção inglesa.

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Jadon Sancho: estagnação desde a saída de Dortmund

A carreira de Sancho está estagnada desde sua primeira saída de Dortmund. No Manchester United, ele nunca conseguiu se firmar de forma duradoura. Ele foi emprestado três vezes pelos Red Devils, mas os clubes que o receberam, além do BVB, Chelsea e Aston Villa, não conseguiram ou não quiseram ficar com Sancho.

Seu desempenho esportivo, ou as condições financeiras, ou ambos em conjunto, simplesmente não convenceram. Além disso, existem dúvidas sobre o profissionalismo e a disciplina de Sancho.

Essa ponderação teria levado o BVB a tomar internamente uma decisão e encerrar de uma vez por todas o tema Jadon Sancho.

Sancho chegou ao BVB no verão de 2017, aos 17 anos, vindo das categorias de base do Manchester City. Lá, o ponta teve uma ascensão meteórica, registrou excelentes 53 gols e 67 assistências em 158 jogos oficiais e conquistou a Copa com o Dortmund em 2021. Na Inglaterra, ele ainda não correspondeu às altas expectativas. Desde 1º de julho, ele está sem clube, depois que seu contrato com o Manchester United expirou.



