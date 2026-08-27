Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

Traduzido por

Nova investida de Álvarez para realizar o sonho do Barcelona; Simeone responde de forma categórica

Mercado da bola
La Liga
Barcelona
Atlético de Madrid
J. Alvarez
D. Simeone
Espanha
Argentina

Ausente dos treinos pelo segundo dia consecutivo

O argentino Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, recorreu a uma nova alternativa para tentar convencer o seu clube a aceitar vendê-lo ao Barcelona durante o atual verão.

Pelo segundo dia consecutivo, Julián Álvarez não treinou com os seus companheiros nesta quinta-feira, no centro de treinamento Cerro del Espino, em Majadahonda.

O clube anunciou novamente que a ausência do argentino se deve a uma "doença", mas a situação do atacante piora com apenas quatro dias restantes para o fechamento da janela de transferências.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns da Kooora

Enquanto o Atlético de Madrid emitiu um comunicado no seu site oficial reafirmando a sua posição de que não negociará com o Barcelona a transferência de Julián Álvarez, o jornal "Mundo Deportivo" revelou detalhes das mais recentes movimentações do atacante argentino na tentativa de realizar o seu sonho de vestir as cores do Barça.

O jornal informou que Julián Álvarez entrou em contato com os capitães do seu time, Koke, Jan Oblak e Giménez, para ajudá-lo a resolver o seu problema com o Atlético de Madrid, de modo que o Barcelona possa negociar a sua transferência.

 No entanto, o técnico do Atlético, Diego Simeone, comunicou aos jogadores que eles não podem fazer nada, que a decisão cabe apenas ao clube e que eles não têm como ajudá-lo.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns da Kooora


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google