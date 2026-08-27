O argentino Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, recorreu a uma nova alternativa para tentar convencer o seu clube a aceitar vendê-lo ao Barcelona durante o atual verão.

Pelo segundo dia consecutivo, Julián Álvarez não treinou com os seus companheiros nesta quinta-feira, no centro de treinamento Cerro del Espino, em Majadahonda.

O clube anunciou novamente que a ausência do argentino se deve a uma "doença", mas a situação do atacante piora com apenas quatro dias restantes para o fechamento da janela de transferências.

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Enquanto o Atlético de Madrid emitiu um comunicado no seu site oficial reafirmando a sua posição de que não negociará com o Barcelona a transferência de Julián Álvarez, o jornal "Mundo Deportivo" revelou detalhes das mais recentes movimentações do atacante argentino na tentativa de realizar o seu sonho de vestir as cores do Barça.

O jornal informou que Julián Álvarez entrou em contato com os capitães do seu time, Koke, Jan Oblak e Giménez, para ajudá-lo a resolver o seu problema com o Atlético de Madrid, de modo que o Barcelona possa negociar a sua transferência.

No entanto, o técnico do Atlético, Diego Simeone, comunicou aos jogadores que eles não podem fazer nada, que a decisão cabe apenas ao clube e que eles não têm como ajudá-lo.

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