Nova iniciativa do Real Madrid para contratar Bouadi

Os dirigentes do Real Madrid deram mais um passo na negociação envolvendo o marroquino Ayoub Bouadi, meio-campista do Lille e da seleção marroquina.

Já antes do início da Copa do Mundo de 2026, reportagens associavam o nome de Bouadi a vários clubes da Premier League, além do Real Madrid e do Paris Saint-Germain.

As notícias sobre o interesse do Real Madrid em contratar o astro da Seleção do Marrocos ganharam força após o brilhante desempenho de Bouadi com a camisa do Marrocos contra o Brasil na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Robin Martin, renomado jornalista do jornal “AS”, escreveu em sua conta na rede “X”: “Ontem, havia representantes do Real Madrid em Boston assistindo a Ayoub Bouadi na partida entre a Escócia e o Marrocos”.

Bouadi levou o Marrocos a somar 4 pontos nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026, aproximando fortemente os Leões do Atlas da classificação para a próxima fase.

De acordo com o calendário da Copa do Mundo de 2026, caso a seleção do Marrocos se classifique como líder do seu grupo, enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo F — que inclui Holanda, Suécia, Japão e Tunísia — no dia 29 de junho deste ano.

Já caso se classifique em segundo lugar, enfrentará o líder do mesmo grupo no dia 30 de junho.

E se a seleção do Marrocos perder a partida contra a Escócia e se classificar entre as oito melhores equipes na terceira posição, terá duas possibilidades na fase de 32.

Ou enfrentará o líder do Grupo 9, que inclui França, Noruega, Iraque e Senegal, no dia 1º de julho, ou jogará contra o México, que garantiu a liderança do Grupo 1 no mesmo dia.