Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Boavista-RJ e Fluminense se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 34º título do Campeonato Carioca, o Fluminense iniciou a temporada com vitória sobre o Madureira por 2 a 1, mas acabou derrotado pelo Boavista por 1 a 0 na rodada seguinte. Integrante do Grupo A, o Tricolor ocupa atualmente a terceira colocação, com três pontos a menos que o líder Volta Redonda. Vale destacar que a estreia do time titular está prevista apenas para o primeiro clássico do ano, contra o Flamengo, no domingo (25).

Já o Nova Iguaçu tenta manter a invencibilidade neste início de Carioca. Líder do Grupo B, com quatro pontos, a equipe venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1 e empatou sem gols com o Vasco nas duas primeiras rodadas da competição.

Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Matheus Reis, Riquelme Felipe (Wesley Natã), Lelê.

Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi, Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme, Di Maria, Xandinho, Vini Charopem .

Desfalques

Fluminense

John Kennedy e João Lorenço seguem fora.

Nova Iguaçu

Bill está no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro - Ilha do Governador, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

