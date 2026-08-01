O grupo Rotana Media anunciou oficialmente a contratação do comunicador saudita Waleed Al-Farraj, em um movimento considerado uma das mais destacadas transações da mídia no período recente, dentro de seu plano para reforçar sua presença no cenário esportivo saudita e árabe.

O grupo confirmou que Al-Farraj apresentará um novo programa intitulado "Rotana Sport com Waleed", na tela da Rotana Khalijia, a partir do próximo dia 12 de agosto, que será exibido diariamente às 23h30.

Por sua vez, Waleed Al-Farraj comentou sobre sua adesão à Rotana por meio de sua conta oficial na plataforma "X", afirmando que este movimento representa o início de uma nova etapa em sua trajetória na comunicação, e agradeceu ao príncipe Al-Waleed bin Talal pelo seu apoio, confiança e patrocínio ao novo projeto.

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Al-Farraj também agradeceu à direção do grupo Rotana e ao canal Rotana Khalijia, ressaltando que sentiu uma grande acolhida desde o primeiro momento da contratação, o que lhe deu o estímulo para encarar a nova experiência.

O comunicador saudita afirmou que seu novo programa manterá a linha à qual o público está acostumado, esclarecendo que "Rotana Sport com Waleed" será "a tribuna de todos", em referência ao seu empenho em apresentar diferentes opiniões e discutir as questões esportivas com profissionalismo e imparcialidade.

A transferência de Waleed Al-Farraj para a Rotana representa uma forte adição ao cenário da mídia esportiva, diante da grande popularidade de que ele desfruta e da longa experiência que adquiriu ao longo de anos apresentando os mais destacados programas esportivos do Reino.