Uma nova estrela marroquina entrou na lista de interesses do Al-Ittihad com vista à sua contratação durante o atual período de transferências de verão, encontrando-se em concorrência com o seu compatriota Azzedine Ounahi.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Ittihad de contratar Ounahi, proveniente do Girona, durante o atual mercado de verão, tendo em conta a necessidade de reforçar o meio-campo antes do início da próxima temporada.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" reproduziu um relatório do turco "Fanatik", no qual se revelava o desejo do Al-Ittihad de contratar o outro marroquino, Sofyan Amrabat, médio do Fenerbahçe, durante o mercado de verão.

O Al-Ittihad ainda não enviou a sua proposta oficial até ao momento, tendo sido antecipado nesse aspeto pelo Al-Qadisiyah, que ofereceu ao clube turco a quantia de 20 milhões de euros pela cedência do seu jogador marroquino.

Prevê-se que a proposta do Al-Ittihad se aproxime da que foi enviada pelo Al-Qadisiyah, colocando a dupla saudita numa forte disputa pela contratação de Amrabat.

O Fenerbahçe ainda não definiu a sua posição quanto à saída de Amrabat até ao presente momento, estando a estudar as propostas apresentadas, bem como o impacto que a sua ausência teria no plantel da equipa na próxima temporada.

O nome do Al-Ittihad foi associado a vários jogadores para o meio-campo, tendo em conta a sua premente necessidade de reforçar esta posição, à semelhança dos egípcios Imam Ashour e Marwan Attia, estrelas do Al-Ahly, e do nigeriano Raphael Onyedika, jogador do Club Brugge.