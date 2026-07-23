Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Nova estrela marroquina disputa com Ounahi o meio-campo do Al-Ittihad... e o Al-Qadisiyah adianta-se

Mercado da bola
A. Ounahi
S. Amrabat
Al-Ittihad
Fenerbahçe
Girona
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita
Turquia
Espanha

O "leão do Atlas" será adequado às ambições dos "tigres"?

Uma nova estrela marroquina entrou na lista de interesses do Al-Ittihad com vista à sua contratação durante o atual período de transferências de verão, encontrando-se em concorrência com o seu compatriota Azzedine Ounahi.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Ittihad de contratar Ounahi, proveniente do Girona, durante o atual mercado de verão, tendo em conta a necessidade de reforçar o meio-campo antes do início da próxima temporada.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" reproduziu um relatório do turco "Fanatik", no qual se revelava o desejo do Al-Ittihad de contratar o outro marroquino, Sofyan Amrabat, médio do Fenerbahçe, durante o mercado de verão.

O Al-Ittihad ainda não enviou a sua proposta oficial até ao momento, tendo sido antecipado nesse aspeto pelo Al-Qadisiyah, que ofereceu ao clube turco a quantia de 20 milhões de euros pela cedência do seu jogador marroquino.

Prevê-se que a proposta do Al-Ittihad se aproxime da que foi enviada pelo Al-Qadisiyah, colocando a dupla saudita numa forte disputa pela contratação de Amrabat.

O Fenerbahçe ainda não definiu a sua posição quanto à saída de Amrabat até ao presente momento, estando a estudar as propostas apresentadas, bem como o impacto que a sua ausência teria no plantel da equipa na próxima temporada.

O nome do Al-Ittihad foi associado a vários jogadores para o meio-campo, tendo em conta a sua premente necessidade de reforçar esta posição, à semelhança dos egípcios Imam Ashour e Marwan Attia, estrelas do Al-Ahly, e do nigeriano Raphael Onyedika, jogador do Club Brugge.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google