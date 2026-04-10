Nova escalada... O Al-Ahli de Jeddah segue os passos do Al-Hilal após a crise com o Al-Fayha

O Al-Ahli de Jeddah decidiu seguir os passos do seu rival tradicional, o Al-Hilal, após a controvérsia arbitral que marcou sua partida contra o Al-Fayha no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os colocou frente a frente na quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida testemunhou várias decisões arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro e exigindo que fosse ouvido o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo durante essas situações.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que o Al-Ahli de Jeddah está estudando a possibilidade de recorrer a equipes de arbitragem estrangeiras de elite para arbitrar os jogos restantes da equipe na atual temporada da Liga Roshen.

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O jornal esclareceu que o objetivo dessa decisão é garantir o mais alto grau de justiça arbitral nas partidas restantes, especialmente diante da acirrada disputa pelo título do Campeonato Saudita nesta temporada.

O inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli, havia afirmado após a partida que o quarto árbitro lhe disse que deveria se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, sem se preocupar com a Liga Roshen, o que foi confirmado por seu técnico alemão, Matthias Jaissle.

O empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou quatro pontos atrás do líder Al-Nassr, que disputou uma partida a menos, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.

Vale lembrar que o Al-Hilal tomou a mesma medida anteriormente, ao solicitar o uso de árbitros estrangeiros para apitar todas as suas partidas na atual temporada da Liga Roshen.