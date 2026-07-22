Nova declaração de Motsepe sobre a disputa entre Marrocos e Senegal

O presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, revelou a posição da CAF quanto à decisão aguardada sobre a polémica do título da Taça das Nações Africanas de 2025, sublinhando que o processo está agora totalmente nas mãos do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Motsepe afirmou, durante uma conferência de imprensa realizada esta quarta-feira em Joanesburgo, que a CAF aguarda a decisão final do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) sobre a identidade do campeão da Taça das Nações Africanas, garantindo que a confederação não pode tomar qualquer medida antes de o veredicto ser proferido.

E acrescentou: "Aguardamos a decisão final do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) sobre o vencedor do título da Taça das Nações Africanas. Não há nada que possamos fazer, aguardamos as decisões e iremos aplicá-las a todos."

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Os meios futebolísticos africanos aguardam o veredicto final do TAS, que irá decidir o litígio em torno do título da Taça das Nações Africanas de 2025, depois de a comissão de recurso da Confederação Africana ter anulado a decisão de primeira instância e atribuído o título a Marrocos, com um resultado por incumprimento (3-0), em detrimento do Senegal, em março passado.

A decisão surgiu devido à retirada temporária dos jogadores do Senegal do relvado durante o prolongamento da final, em protesto contra a marcação de um penálti a favor de Marrocos.

A Federação Senegalesa rejeitou posteriormente a decisão, considerando-a injusta, antes de a contestar junto do TAS.

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