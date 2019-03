Nova camisa do Palmeiras: estreia na Libertadores, preços e fotos

Uniforme relembra a camisa utilizada por Marcos no título de 1999; A estreia da nova peça será nesta terça-feira, contra o Melgar

À véspera de receber o Melgar, do Peru, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras apresentou aos torcedores o novo uniforme, que será utilizado pela primeira vez nesta terça-feira (12), às 19h15 (de Brasília), no Allianz Arena, no primeiro jogo da equipe em casa nesta edição do torneio continental.

QUAL A INSPIRAÇÃO PARA O MODELO?

Desenvolvida pela Puma, a camisa é uma edição comemorativa de 20 anos do título da Libertadores, com a cor azul tendo como inspiração o uniforme do goleiro Marcos, herói da conquista e grande ídolo da torcida.

Foi exatamente nesta campanha, após brilhar na disputa de pênaltis, que garantiu a classificação do Palmeiras sobre o Corinthians nas quartas de final, que o goleiro recebeu a alcunha de 'São Marcos', fazendo parte de um dos momentos mais memoráveis da história do clube.

“Olhar para o futuro reverenciando seu passado de glórias é um traço cultural do Palmeiras e de sua torcida. Dentre tantas conquistas, a Libertadores de 1999 tem grande relevância. As imagens do Marcos comemorando, correndo de braços abertos, visitam a memória do palmeirense reiteradamente”, recordou o presidente Maurício Galiotte.

QUANTO CUSTA?

Inicialmente, a nova camisa poderá ser comprada através de um kit especial, no valor de R$ 799, a partir desta terça-feira (12), no site da Puma ou loja oficial do Palmeiras.

O kit contará com a camisa autografada pelo próprio Marcos, um texto escrito pelo jornalista Mauro Beting relembrando a campanha do título, além de uma obra do artista gráfico Rodrigo Branco, destacando o momento em que o goleiro corre de braços abertos em direção à torcida, após a conquista.

A partir do dia 7 de abril, os torcedores também poderão encontrar o modelo mais acessível: R$ 249,90 do tamanho P ao 3GG adulto; por R$ 229,90 do 8 ao 16 infantil; e por R$ 229,90 do PP ao GG na versão feminina.