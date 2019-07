Nova camisa do Manchester City com a Puma homenageia indústria inglesa

Atual campeão inglês lançou o novo uniforme para a 2018/2019 e apresenta uma nova parceira para a vaga da Nike. Time será patrocinado pela Puma

Depois do recorde quebrado em 2018/2019, e Puma lançaram o novo uniforme para os comandados de Pep Guardiola nesta segunda-feira (1). A camiseta será usada na atual temporada.

O design é feito pela Puma. Em seu primeiro desenho do novo acordo, a empresa se inspira na cultura da cidade de Manchester e na Revolução Industrial da . O clube completará 125 anos nesta temporada.

O primeiro uniforme segue azul claro. No entanto, há detalhes roxos nas mangas da camiseta, assim como já aconteceu anteriormente.

O padrão de ondas do tecido representa parte vital da indústria do algodão na cidade durante a Revolução Industrial.

O kit de viagem extrai de uma fonte mais moderna, uma vez que celebra a cena musical de Manchester a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990.

A antiga discoteca The Hacienda é uma inspiração direta. The Hacienda era um dos lugares mais importantes para artistas emergentes de todas as crenças que queriam fazer seu nome. E assim, a camisa predominantemente preta apresenta listras amarelas no ombro esquerdo, fazendo referência à identidade única da boate.

“A parceria entre o Manchester City e a Puma vai além do futebol. Queremos que os fãs globais do clube e os locais se sintam envolvidos nisso, e isso começa com a combinação de nossos designs de kit muito criativos com histórias autênticas da história e do cenário musical de Manchester”, disse Adam Petrick, diretor de marketing da Puma.

“Queremos unir as iniciativas de marca do Manchester City e da Puma quando e onde pudermos, e isso significa ir além do campo para áreas mais amplas da cultura do futebol, como jogos, comunidade, moda e música. É assim que podemos realmente impactar os fãs de futebol de todas as idades e demografia”.