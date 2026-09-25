A seleção da Arábia Saudita terá que disputar sua partida decisiva contra Omã na Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", sem sua carta na manga.
A seleção saudita enfrenta a de Omã, neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.
A 24 horas da partida, a seleção saudita anunciou a ausência de Mohammed Al-Qahtani, ponta do Al-Qadsiah, do último treino realizado pela Arábia Saudita nesta sexta-feira, por sentir dores abdominais.
Com isso, confirma-se a ausência de Al-Qahtani na partida entre Arábia Saudita e Omã, já que ele não participou de nenhum treino desde a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, na última quarta-feira, na primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.
Al-Qahtani será o segundo desfalque da seleção saudita, depois de Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, que sofreu uma forte lesão na primeira partida contra o Kuwait.
Al-Qahtani apresentou grandes atuações ao longo da atual temporada com o Al-Qadsiah, tendo marcado dois gols e dado uma assistência, apesar de entrar sempre como reserva e ter disputado apenas 262 minutos, o equivalente a menos de 3 partidas.
Vale lembrar que Al-Qahtani entrou como reserva por alguns minutos na última partida contra o Kuwait e finalizou perigosamente na direção do gol de Saud Al-Hawsan, mas não marcou nem deu nenhuma assistência.
A Arábia Saudita precisa de qualquer resultado positivo diante de Omã para garantir a classificação às semifinais do torneio do Golfo, independentemente do resultado da partida contra o Iraque na terceira rodada, na próxima terça-feira.