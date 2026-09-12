José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que os erros cometidos pelos jogadores da Inter diante dos merengues foram resultado da pressão exercida pelos jogadores do clube merengue, ressaltando que a sorte não é apenas um lance aleatório, mas se manifesta quando você está preparado para aproveitar a oportunidade no momento certo da partida.

De acordo com o jornal espanhol "As", o futebol não segue cálculos matemáticos, já que não há nada que garanta que a soma de determinados fatores levará sempre ao mesmo resultado.

E, às vezes, a coisa depende da sorte, e há quem veja isso como um mero acontecimento ou uma sequência de fatos aleatórios que fogem ao controle humano, e que podem ser favoráveis ou negativos.

Mas, nesse esporte, nem sempre é assim, pois não se trata apenas de um golpe de sorte, e sim de um momento em que os preparativos se encontram com a oportunidade no timing certo da partida, o que ficou evidente durante o confronto entre Real Madrid e Inter na última terça-feira.

Aos 23 minutos, com o Real Madrid à frente no placar apesar do domínio da Inter sobre a partida, houve um erro de Josep Martínez que trouxe à mente algo que começou a se tornar habitual para o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa: um erro do goleiro da equipe adversária que termina em gol.

A confusão do goleiro da Inter com a bola, ao tentar driblar Valverde, fez com que o meio-campista uruguaio tocasse a bola com a ponta da chuteira, mandando-a para as redes e decretando o segundo gol do Real Madrid.

Isso foi precedido pelo primeiro gol, que veio depois de uma pressão eficaz de Mbappé resultar em um erro de Bisseck, aproveitado pelo atacante francês para marcar o primeiro gol da partida.

Mourinho prefere atribuir os erros dos adversários ao trabalho realizado por seus jogadores, dizendo: "Os jogadores fizeram um trabalho maravilhoso e venceram em condições difíceis. Quero dar o crédito aos jogadores da minha equipe, pois a pressão se treina, assim como os gatilhos que se devem acionar durante o exercício da pressão também se treinam. Não queremos apenas as críticas, pois fizemos algumas coisas bem feitas".

O efeito da pressão

O que aconteceu diante da Inter no estádio Santiago Bernabéu não era novidade para Mourinho, já que o treinador português, durante sua primeira passagem pelo banco do Real Madrid, já havia experimentado o que significa ter a sorte a seu favor na maior competição de clubes da Europa.

Na volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2010-2011 diante do Tottenham, Cristiano Ronaldo disparou um chute forte de longa distância e de quase o meio de campo, mas Heurelho Gomes, goleiro do Tottenham, errou na leitura da trajetória da bola, que escapou de suas mãos antes de morrer no fundo do gol.

E na fase de grupos da edição seguinte, uma tentativa de Mesut Özil de afastar a bola ou interceptar um passe rasteiro pela largura do campo terminou com Hugo Lloris, goleiro do Olympique Lyon, marcando um gol contra em suas próprias redes.

Desde a temporada 2007-2008, o Real Madrid se beneficiou na Liga dos Campeões da Europa de 30 erros cometidos por goleiros que terminaram em gols.

Nem todos esses erros foram resultado da pressão, mas incluíram alguns dos casos mais importantes, como o gol de Karim Benzema na final da Liga dos Campeões da Europa em 2018 diante do Liverpool e de seu goleiro Karius.

Mourinho sabe que trabalhar esse aspecto do jogo é fundamental, e por isso o enfatiza com seus jogadores, que perceberam diante da Inter que a sorte também pode ser treinada.



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