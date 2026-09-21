Nova aliança: Barcelona e Real Madrid se unem contra decisão de Infantino

A temporada 2026/2027 entra em uma fase inédita, na qual os clubes interrompem seus jogos para dar espaço às seleções nacionais, que dominam o cenário do futebol por cerca de três semanas seguidas.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) decidiu, em uma de suas muitas inovações, unir a data Fifa de setembro e a de outubro em uma única pausa, estratégia que não foi bem recebida por Barcelona e Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Joan Laporta dirigiu duras críticas à nova pausa internacional durante a assembleia geral dos sócios do clube, sobretudo diante dos precedentes recentes, já que Raphinha ficou fora, na temporada passada, das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid após se lesionar em um amistoso pela seleção do Brasil.

O presidente do clube catalão afirmou: "Essa pausa não faz sentido. O Hans me disse isso outro dia. É uma pausa que inclui quatro jogos, nos prejudica e quebra o nosso ritmo. O calendário está lotadíssimo e os jogadores sofrem, e vamos conversar com a Uefa e a Fifa para resolver essa questão".

Flick segue a mesma linha, depois de ter registrado o melhor início de temporada da história do Barcelona, com oito vitórias em oito partidas oficiais.

O treinador alemão declarou, antes do confronto com o Sevilla: "Muitos jogadores estarão com suas seleções nacionais. E, claro, sempre que os jogadores estão fora ficamos um pouco preocupados com isso, mas, no fim das contas, eu confio e também acredito nos treinadores das seleções nacionais".

O Real Madrid, que não dissipou as dúvidas sobre o seu nível ao longo dos últimos dois anos, adotou uma postura de rejeição à nova pausa.

José Mourinho disse, antes do dérbi madrilenho: "Não podemos fazer outra coisa senão nos adaptar. No nosso caso, imagine que sobrem apenas quatro jogadores por 20 dias, e depois um deles chega um ou três dias antes do jogo contra o Villarreal, outro quatro dias antes, outro dois dias antes... O Vini vem da Índia com o Brasil, o Valverde vem da Coreia e da Índia, dando a volta ao mundo para chegar, e quanto aos europeus, eles terão quatro jogos difíceis pela frente, porque estamos falando da Liga das Nações da Uefa, e todos estão no mesmo nível".

As críticas dirigidas à inovação da Fifa, comandada por Gianni Infantino, não se limitaram aos clubes, mas se estenderam também às seleções nacionais.

Luis de la Fuente, treinador da Espanha, criticou o novo formato após anunciar a lista de convocados para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, afirmando: "Não gosto disso, e eu preferia o formato anterior. Entre os dois jogos temos apenas dois dias de descanso, com os deslocamentos e as viagens. Acho que o outro formato cuidava mais da saúde dos jogadores, e isso é claro como a luz do sol".

Qual é a posição dos grandes da Europa?

As posições no restante da Europa parecem mais moderadas, com a preferência por esperar a avaliação da experiência após o fim da pausa internacional.

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, explicou: "Isso é algo que teremos que experimentar. E, como vocês viram, diferentes seleções nacionais e treinadores seguiram abordagens distintas em relação ao número de jogadores que incluíram na lista, então uma boa comunicação com eles será algo absolutamente decisivo".

Por sua vez, seu rival na Premier League, Enzo Maresca, respondeu com ironia: "Meus filhos têm escola, então preciso ficar aqui. Durante as pausas internacionais eu sempre revia os jogos anteriores e analisava o que poderíamos melhorar. São três semanas, então tenho tempo suficiente para rever todos os jogos de novo", conforme expressou o treinador do Manchester City.

O Paris Saint-Germain, que não começou a temporada de forma ideal, lida com a situação com resignação; Luis Enrique disse: "É preciso aceitar a duração dessas pausas. Vamos tentar trabalhar como de costume, pois temos jogadores que ficarão aqui e farão treinos individuais".

Já Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, espera o retorno de todos os seus jogadores sem problemas: "Temos o elenco inteiro à nossa disposição e queremos que continue assim. Esperamos que os rapazes mantenham a forma física durante a pausa internacional de três semanas. Se fizerem isso, tenho certeza de que estaremos em uma posição forte nesta temporada".



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