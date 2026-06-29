Nouir marca um gol inesquecível... e Nagelsmann bate às portas da história

Manuel Neuer, goleiro da seleção alemã, gravou seu nome com letras de ouro nos anais da Copa do Mundo, após estabelecer um recorde histórico durante o confronto contra o Paraguai, disputado no estádio de Boston nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A rede de estatísticas “Squawka” informou que Neuer disputou sua 23ª partida com a camisa da seleção alemã em uma Copa do Mundo, tornando-se o jogador com mais participações na história da Alemanha na competição, superando o recorde que era compartilhado por Lothar Matthäus e Miroslav Klose.

Nesse mesmo contexto, a rede francesa “Stats Foot” destacou que o confronto contra o Paraguai representa a primeira partida disputada pela Alemanha nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde a final da edição de 2014, quando conquistou o título ao derrotar a Argentina em 13 de julho.

A rede acrescentou que Julian Nagelsmann, com 38 anos e 341 dias, tornou-se o mais jovem técnico a comandar uma seleção nacional em uma partida da fase eliminatória da Copa do Mundo desde o francês Henri Michel, que comandou a seleção da França contra a Bélgica em 28 de junho de 1986, e que na época tinha 38 anos e 243 dias.