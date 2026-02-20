Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoLiverpool
ASSISTA COM O
Felipe Proença

Nottingham Forest x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Clubes se enfrentam no próximo domingo, no City Ground, pela 28ª rodada da Premier League

Nottingham Forest e Liverpool entram em campo no próximo domingo (22), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida será realizada no City Ground, em Nottingham.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Como assistir Nottingham Forest x Liverpool ao vivo

A partida entre Nottingham Forest e Liverpool será transmitida pela Xsports, na TV aberta, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Contorne restrições geográficasAssine já! 

Que horas começa Nottingham Forest x Liverpool

crest
Premier League - Premier League
City Ground, Nottingham

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Liverpool

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
27
S. Ortega
4
Morato
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
34
O. Aina
21
O. Hutchinson
7
C. Hudson-Odoi
8
E. Anderson
10
M. Gibbs-White
6
I. Sangare
20
L. Lucca
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
26
A. Robertson
17
C. Jones
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Pereira

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Nottingham Forest

A apenas três pontos de distância da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest tenta voltar a vencer após três rodadas para respirar mais na tabela. Ocupando a 17ª posição com 27 pontos, o Forest contará com a estreia de Vítor Pereira, anunciado na última segunda-feira para substituir o demitido Sean Dyche.

Notícias do Liverpool

Após derrubar a invencibilidade do Sunderland no Stadium of Light na última rodada, o Liverpool busca construir uma sequência positiva para se colocar como um forte candidato a uma vaga na próxima edição da Champions League. Sexto colocado com 42 pontos, os Reds estão a somente três pontos do G4.

Retrospecto recente

NFO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

NFO

Outros

LIV

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0