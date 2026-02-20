Nottingham Forest x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Nottingham Forest e Liverpool entram em campo no próximo domingo (22), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida será realizada no City Ground, em Nottingham.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Nottingham Forest x Liverpool ao vivo

A partida entre Nottingham Forest e Liverpool será transmitida pela Xsports, na TV aberta, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Que horas começa Nottingham Forest x Liverpool

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Notícias do Nottingham Forest

A apenas três pontos de distância da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest tenta voltar a vencer após três rodadas para respirar mais na tabela. Ocupando a 17ª posição com 27 pontos, o Forest contará com a estreia de Vítor Pereira, anunciado na última segunda-feira para substituir o demitido Sean Dyche.

Notícias do Liverpool

Após derrubar a invencibilidade do Sunderland no Stadium of Light na última rodada, o Liverpool busca construir uma sequência positiva para se colocar como um forte candidato a uma vaga na próxima edição da Champions League. Sexto colocado com 42 pontos, os Reds estão a somente três pontos do G4.

