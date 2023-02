Nottingham Forest x Leeds ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Nottingham Forest e Leeds se enfrentam na manhã deste domingo (5), às 11h (de Brasília), no City Ground, pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Eliminado da Copa da Liga Inglesa depois da derrota para o Manchester United (5 a 0 no placar agregado), o Nottingham Forest volta as atenções para o Campeonato Inglês. Com 21 pontos, a equipe registra cinco vitórias, seis empates e nove derrotas, enquanto o Leeds, com 18, chega embalado com o triunfo sobre o Accrington Stanley por 3 a 1 na Copa da Inglaterra.

Com Robin Koch suspenso após receber cinco cartões amarelos, Junior Firpo provavelmente substituirá Koch no time titular do Leeds. Do outro lado, Keylor Navas, emprestado pelo PSG, pode aparecer entre os 11 do Nottingham, já que Dean Henderson continua afastado devido a um problema no tendão da coxa.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Nottingham Forest registra 35 vitórias, contra 31 do Leeds United, além de 35 empates. No último encontro, válido pela Championship 2019/20, o Nottingham venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Nottingham: Navas; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Danilo, Freuler, Mangala; Scarpa; Johnson, Surridge.

Escalação do provável Leeds: Meslier; Ayling, Wober, Struijk, Firpo; Adams, Roca; Aaronson, Gnonto, Harrison; Bamford.

Desfalques

Nottingham

Getty

Dean Henderson, Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi, Cheikhou Kouyate e Moussa Niakhate seguem lesionados.

Leeds

Rodrigo afastado por cerca de dois meses após uma cirurgia no tornozelo, enquanto Adam Forshaw, Crysencio Summerville e Stuart Dallas permanecem afastados devido a lesão. Já Robin Koch, suspenso, também é desfalque.

Quando é?