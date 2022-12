Nottingham Forest x Chelsea ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo no primeiro dia do ano, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Chelsea visita o Nottingham Forest na tarde deste domingo (1), às 13h30 (de Brasília), no City Ground, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva do Campeonato Inglês, o Chelsea, com 24 pontos, não poderá contar com Reece James, com problema no joelho, está afastado por até um mês. Assim, o capitão Azpilicueta deve ocupar seu lugar na lateral-direita.

Já o Nottingham Forest, na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Manchester United por 3 a 0.

Em 94 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 40 vitórias, contra 26 do Nottingham Forest, além de 28 empate. No último encontro, válido pela Copa da Inglaterra 2019/20, os Blues venceram por 2 a 0, pela terceira rodada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Nottingham: Henderson; Williams, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Freuler, Mangala; Johnson, Awoniyi, Dennis.

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic.

Desfalques

Nottingham

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Armando Broja, N'Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Reece James e Ruben Loftus-Cheek, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?