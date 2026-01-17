Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Arsenal está buscando manter uma vantagem de seis pontos no topo da Premier League no mesmo dia em que os rivais mais próximos pelo título, o Manchester City, viajam para enfrentar o Manchester United em um derby acirrado.

Veja onde assistir ao vivo a Nottingham Forest x Arsenal, com a GOAL trazendo tudo que você precisa saber sobre como acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Nottingham Forest x Arsenal

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam neste sábado (17), no City Ground, em Nottingham, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos utilizando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início Nottingham Forest x Arsenal

As equipes entram em campo a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Arsenal conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Chelsea no meio da semana, ficando a um passo da final da Copa da Liga Inglesa 2025/26. Agora, os Gunners de Mikel Arteta enfrentam seu terceiro jogo fora de casa em seis dias contra o Nottingham Forest no City Ground.

Desde a derrota para o Aston Villa em 6 de dezembro, o Arsenal venceu cinco partidas consecutivas na Premier League antes de um empate em 0 a 0 em casa com o Liverpool. Eles também passaram para a quarta fase da FA Cup com uma vitória em Portsmouth e se colocaram em uma ótima posição para buscar um troféu.

O Forest está fora da FA Cup após perder para o Wrexham nos pênaltis, então agora seu foco será exclusivamente na sobrevivência da Premier League. Eles venceram o West Ham na última partida, um tônico muito necessário para a equipe de Sean Dyche após quatro derrotas consecutivas na liga. Um consolo para os torcedores do Forest é o fato de que o Arsenal venceu apenas uma vez nas últimas cinco visitas aos Tricky Trees, perdendo três delas.

O Forest não contará com o jogador emprestado do Arsenal, Oleksandr Zinchenko, que não pode atuar. O goleiro John Victor, o meio-campista Ryan Yates e o atacante chave Chris Wood estão todos lesionados.

Morgan Gibbs-White precisa de apenas um gol ou assistência para alcançar 50 contribuições diretas na Premier League, um feito que nenhum jogador do Forest jamais alcançou.

Os Gunners terão que se virar sem o trio defensivo Riccardo Calafiori, Piero Hincapie e Cristhian Mosquera. Mikel Arteta deve escolher entre Myles Lewis-Skelly ou Jurrien Timber para a posição de lateral-esquerdo.

