Nottingham Forest x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 37ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na internet

O Arsenal visita o Nottingham Forest na tarde deste sábado (20), a partir das 13h30 (de Brasília), no City Ground, em Nottingham, pela penúltima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ainda mantendo vivo o sonho de conquistar o título do Campeonato Inglês, o Arsenal não depende apenas de si para conquistar o tão desejado troféu. O time de Londres ocupa a segunda posição na tabela, com 81 pontos, a quatro de distância do líder Manchester City, que está embalado com a classificação à final da Champions League após golear o Real Madrid por 4 a 0 no meio da semana.

Para o confronto, o técnico Arteta não poderá contar com Gabril Martinelli nos dois últimos jogos da temporada devido a uma lesão no tornozelo que ele sofreu em uma disputa com Moises Caicedo durante a derrota para o Brighton por 3 a 0 na última rodada. Assim, Trossard é o mais cotado para assumir a posição.

Já o Nottingham Forest, que está lutando contra o rebaixamento, ocupa a 16ª posição na tabela, com 34 pontos, três a mais que o Leeds, que está na zona de rebaixamento. Nas últimas duas partidas, o Forest venceu o Southampton por 4 a 3 e empatou com o Chelsea por 2 a 2.

Em 102 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal possui uma vantagem considerável. Os Gunners conquistaram 52 vitórias, enquanto o Nottingham Forest obteve 28 vitórias, além de 22 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2022/23, o time londrino goleou por 5 a 0.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Navas; Worrall, Niakhate, Felipe; Aurier, Yates, Danilo, Mangala, Lodi; Gibbs-White, Awoniyi. Técnico: Cooper.

Arsenal: Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Xhaka, Partey; Saka, Jesus, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Norringham Forest

Dean Henderson, Chris Wood, Giulian Biancone, Neco Williams, Omar Richards, Scott McKenna, Jack Colback e Jonjo Shelvey são desfalques certos.

Arsenal

Gabriel Martinelli, William Saliba, Oleksandr Zinchenko, Mohamed Elneny e Takehiro Tomiyasu estão no departamento médico.

