Nottingham Forest x Everton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste domingo (05), o Nottingham Forest recebe o Everton no City Ground em partida que abre o dia de apenas dois confrontos de Campeonato Inglês. O pontapé inicial acontece às 11h (de Brasília) para o jogo da 26ª rodada do torneio, que será transmitido pela ESPN, no canal por assinatura, e no streaming Star+. Na GOAL, você acompanha o embate em tempo real.

A partida não será fácil para nenhuma das equipes, que buscam subir na tabela da Premier League. O Forest aparece na 14ª colocação, com 25 pontos conquistados ao longo de seis vitórias, sete empates e 11 derrotas. Os Toffees correm sérios riscos de rebaixamento na 19ª posição, vencendo apenas cinco confrontos, além de seis empates e 14 vezes em que acabou superado.

Nos últimos três confrontos de cada equipe, além disso, há uma sequência não agradável. O Everton perdeu duas e venceu uma, mas que não serviu para tirá-lo do Z-3, enquanto o Nottingham Forest empatou uma e foi derrotado nas outras. Os elencos precisam da vitória para se afastar do rebaixamento.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Navas; Williams, Worrall, Felipe e Lodi; Freuler, Shelvey e Mangala; Johnson e Gibbs-White; Wood. Técnico: Steve Cooper.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye, Doucouré e McNeil; Maupay. Técnico: Sean Dyche.

Desfalques

Nottingham Forest

Scott McKenna, Willy Boly, Moussa Niakhate, Serge Aurier, Taiwo Awoniyi, Dean Henderson, Giulian Biancone, Omar Richards e Cheikhou Kouyate (lesionados)

Everton

Dominic Calvert-Lewin, Nathan Patterson e Andros Townsend (lesionados)

Quando é?