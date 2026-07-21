Notícias da França: este será o sucessor de Didier Deschamps

Segundo Fabrizio Romano, não há mais dúvidas sobre quem será o novo técnico da seleção francesa. Foi o que informou o jornalista especializado em transferências na manhã desta terça-feira. Segundo ele, Zinedine Zidane será o sucessor de Didier Deschamps. Ele já teria assinado o contrato.

O ex-técnico do Real Madrid já era considerado há bastante tempo o sucessor ideal de Deschamps, mas por muito tempo não houve novidades sobre sua contratação.

Segundo o jornalista especializado em transferências, Zizou já assinou um contrato de vários anos, após um acordo verbal ter sido alcançado em novembro.

Deschamps se despede, após quatorze anos, do cargo de técnico da seleção francesa. Nesse período, ele conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021.

Em janeiro de 2025, o francês anunciou que deixaria o cargo após a Copa do Mundo de 2026. Durante seu torneio de despedida, a França terminou em um decepcionante quarto lugar.

Com o elenco repleto de estrelas de que dispunha, Deschamps não conseguiu atender às expectativas altíssimas. Isso gerou muitas críticas na mídia francesa.

A Federação Francesa de Futebol passou então a buscar intensamente um sucessor para o técnico, que assumiu o cargo em 2012, substituindo Laurent Blanc.