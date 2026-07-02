Notícia triste no elenco do Egito antes do confronto contra a Austrália

O elenco da seleção egípcia recebeu uma notícia triste nesta manhã de quinta-feira, antes do confronto contra a Austrália, amanhã, sexta-feira, no estádio de Dallas, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia se classificou para as fases eliminatórias da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após terminar em segundo lugar em seu grupo com 5 pontos, com vitória sobre a Nova Zelândia (3 a 1) e empates com a Bélgica e o Irã pelo mesmo placar (1 a 1).

No entanto, antes do aguardado confronto contra a Austrália, Tarek Suleiman, técnico geral da seleção egípcia, recebeu a notícia do falecimento de seu irmão, o que deixou o assistente técnico Hossam Hassan, técnico dos Faraós, em luto.

Por sua vez, a Federação Egípcia de Futebol apresentou suas condolências a Tarek Suleiman após o falecimento de seu irmão e declarou, em comunicado oficial publicado no “Facebook”: “O Conselho Administrativo da Federação Egípcia de Futebol, presidido por Hani Abu Rida, e a comissão técnica da seleção egípcia, liderada por Hossam e Ibrahim Hassan, o secretário-geral da Federação e todos os funcionários, com profunda tristeza e pesar, o falecimento do irmão do capitão Tarek Suleiman, treinador-geral da Seleção Egípcia, que faleceu hoje, rogando a Deus, o Todo-Poderoso, que envolva o falecido com Sua imensa misericórdia e perdão, que o acolha em Seu amplo paraíso e que inspire à sua família e entes queridos paciência e consolo... “Pertencemos a Deus e a Ele retornaremos”.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Egito e Austrália enfrentará, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o vencedor da partida entre Argentina e Cabo Verde.







