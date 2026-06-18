Notícia triste e pedido de respeito... Comunicado da família de Messi

A família do astro argentino Lionel Messi divulgou um comunicado oficial, no qual revelou que Jorge Messi, pai do capitão do Inter de Miami e da seleção argentina, está passando por um problema de saúde, confirmando que ele está atualmente sob acompanhamento médico e se recuperando de forma positiva.

O comunicado afirma que Jorge Messi está passando por um problema de saúde, mas apresenta um progresso notável na recuperação, sob acompanhamento médico contínuo.

A família de Messi expressou seu descontentamento com os boatos e especulações que se espalharam nas últimas horas sobre o estado de saúde do pai do jogador argentino, afirmando que algumas pessoas trataram do assunto familiar sem a devida sensibilidade e respeito.

O comunicado enfatizou que apenas os familiares próximos possuem informações verdadeiras e precisas sobre o estado de saúde de Jorge Messi, pedindo que não se dê crédito a nenhuma informação ou declaração que não seja divulgada diretamente pela família ou por meio de seus canais oficiais.

Além disso, a família do capitão da seleção argentina apelou à responsabilidade e à humanidade, afirmando que a saúde das pessoas e o bem-estar de seus familiares não devem ser alvo de especulações ou de cobertura midiática irresponsável.

Ao final do comunicado, a família agradeceu a todos que demonstraram apoio e interesse, pedindo, ao mesmo tempo, que se respeite a privacidade de Jorge Messi e de todos os membros da família durante este período, e ressaltando que quaisquer novidades serão divulgadas pelos canais oficiais no momento oportuno.

O comunicado vem confirmar o que havia sido apontado por reportagens da mídia argentina nos últimos dias, que relacionaram o estado de saúde do pai de Messi com o grande abalo demonstrado pelo astro argentino durante a partida contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026.

Apesar de ter levado a seleção argentina a uma grande vitória por 3 a 0, na qual marcou um “hat-trick” histórico, as lágrimas de Messi após o primeiro gol chamaram a atenção, já que ele parecia visivelmente abalado dentro de campo.

Após a partida, o jogador de 39 anos esclareceu que o que está passando não tem relação com o futebol, dizendo: “Sinceramente, isso não tem absolutamente nada a ver com esportes. Passei por alguns dias difíceis e complicados”.