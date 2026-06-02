Notícia sensacional: grande clube turco quer contratar Robert Lewandowski para a Süper Lig

O Fenerbahçe espera a chegada de Robert Lewandowski, segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano. O atacante de 37 anos está sem contrato após sua saída do FC Barcelona.

Lewandowski mantém todas as opções em aberto para seu próximo desafio. Por isso, o Fenerbahçe não se considera sem chances.

A diretoria do clube turco já entrou em contato com a equipe de gestão de Lewandowski.

Em Istambul, o astro polonês poderá se tornar companheiro de equipe de Ederson, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, Fred, Mattéo Guendouzi e Marco Asensio.

Os holandeses Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba e Oguz Aydin também estão sob contrato com o Fenerbahçe.

Lewandowski e a Polônia não estarão presentes na Copa do Mundo no próximo verão, o que dá ao superatacante todo o tempo do mundo para tomar uma decisão.

Em 755 partidas oficiais pelos grandes clubes Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Lewandowski marcou nada menos que 567 gols. Além disso, o jogador destro deu 139 assistências.