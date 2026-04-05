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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Notícia decisiva... Será que a lesão impedirá Araujo de participar da partida contra o Atlético?

R. Araujo
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Uruguai
Espanha

Exames médicos minuciosos põem fim à controvérsia

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, recebeu uma notícia decisiva sobre a disponibilidade do seu zagueiro uruguaio Ronald Araújo para disputar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Araújo passou, na manhã deste domingo, por exames médicos minuciosos que descartaram qualquer lesão grave, garantindo assim a presença do jogador na próxima partida europeia.

O jornal indicou que Araújo, que atuou como lateral-direito na última partida, sofre apenas de uma sobrecarga muscular.

Araújo foi obrigado a deixar o campo na partida contra o Atlético pela La Liga, no sábado, após sentir dores leves no meio do primeiro tempo.

O zagueiro tentou se esforçar para continuar em campo, mantendo seu técnico alemão informado sobre a lesão, mas acabou pedindo para ser substituído para evitar que a situação se agravasse, apesar de ter sido visto realizando alguns exercícios enquanto estava em campo antes de sair.

Aos 39 minutos, logo após o Atlético de Madrid marcar seu primeiro gol, ocorreu a substituição, com a entrada de Marc Bernal no lugar de Araujo, sendo que Bernal também saiu de campo mais tarde devido a uma lesão.

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