Notícia bombástica... Real Madrid: o Atlético vai nos vender o Álvarez

O famoso jornalista espanhol Josep Pedrol revelou uma grande surpresa sobre o futuro do argentino Julián Álvarez.

Pedrol revelou uma mensagem que recebeu de fontes internas do Real Madrid, confirmando a confiança do clube na sua capacidade de fechar uma das negociações mais polêmicas do futebol espanhol.

Pedrol afirmou, em declaração divulgada pela conta oficial do programa “El Chiringuito” na plataforma X, que fontes internas do Real Madrid lhe informaram diretamente: “O Atlético de Madrid vai nos vender Julián Álvarez”.

Essas declarações surgem em um momento em que o Barcelona era considerado o principal candidato a contratar o atacante do Atlético de Madrid, especialmente após inúmeras notícias que falavam do desejo do jogador de se transferir para o clube catalão, chegando até mesmo ao ponto de o Atlético de Madrid ameaçar apresentar uma queixa à FIFA contra o Barcelona por supostas negociações com o jogador enquanto ele ainda estava sob contrato com o clube madrilenho.

A surpresa é ainda maior porque o Atlético de Madrid já havia recusado uma oferta oficial do Real Madrid no valor de 150 milhões de euros nas últimas semanas, insistindo na enorme cláusula de rescisão do contrato do jogador, que chega a 500 milhões de euros.

O caso de Álvarez tornou-se, nos últimos dias, um dos mais polêmicos do mercado de transferências.

E a pergunta que agora ocupa a Espanha é: o Barcelona conseguirá contratar o jogador que muitos consideram o sucessor ideal para seu ataque, ou será que o Real Madrid já possui informações ocultas que decidirão a negociação?

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